В Україні реформують старшу школу: перед яким вибором постануть учні

В Україні триває освітня реформа. На учнів очікує впровадження "профільної" освіти у старшій школі. Що це означає?

Україна вже кілька років поступово здійснює освітні реформи, проваджує нові підходи та освітні програми. Серед напрямків змін – перехід до профільної старшої школи. Детальніше про це розповів у своєму телеграмі Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що передбачає "профільна" реформа

З 2027 року учні 10-12 класів самостійно зможуть формувати свою освітню траєкторію – обиратимуть профіль навчання та предмети. Головним у виборі предметів учнями стануть – особисті інтереси, уподобання, здібності та вміння дитини.

Запит на таку реформу сформувався на основі опитування, яке показало, що 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів хотіли б обирати частину предметів для вивчення.

Навчання після 9 класу поділиться на 2 напрями: академічний і професійний.

Школярі продовжать вивчати базові предмети, серед яких залишаться українська мова, математика, історія України, англійська мова. Але реформа дасть гнучкість у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію.

Академічний напрям передбачає підготовку до вступу у ЗВО. Навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Профілі навчання обиратимуться в межах запропонованих кластерів: мовно-літературний, соціально-гуманітарний, STEM, щоб вивчати предмети поглиблено і додаткові предмети з усіх інших кластерів. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного — фізику в житті або теорію появи всесвіту.

Професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом. Після закінчення навчання буде змога одразу вийти на ринок праці з реальними навичками або продовжити навчання у закладі вищої освіти.

Кількість предметів та годин за вибором зростатиме поступово: 10 клас – 140 годин, 11 клас – 315 годин, 12 клас – 420 годин.

Коли стартує реформа

Уже наступного 2025 року, реформа стартує у 30 пілотних ліцеях. Далі масштабуватимемо її на інші заклади освіти. З 2024 по 2027 р. будуть вноситись зміни до законодавства, розроблятися програми та навчальні матеріали, здійснюватиметься перепідготовка вчителів, підготовка освітнього середовища до нових вимог та фінансування даних змін.

Про підготовку до майбутніх змін можна дізнатися за цим посиланням.