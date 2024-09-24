Украина уже несколько лет постепенно осуществляет образовательные реформы, внедряет новые подходы и образовательные программы. Среди направлений изменений – переход к профильной старшей школе. Подробнее об этом рассказал в своем телеграмме Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что предусматривает "профильная" реформа

С 2027 года ученики 10-12 классов самостоятельно смогут формировать свою образовательную траекторию – будут выбирать профиль обучения и предметы. Главным в выборе предметов учениками станут – личные интересы, предпочтения, способности и умения ребенка.

Запрос на такую реформу сформировался на основе опроса, который показал, что 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений хотели бы выбирать часть предметов для изучения.

Обучение после 9 класса поделится на 2 направления: академический і профессиональное.

Школьники продолжат изучать базовые предметы, среди которых останутся украинский язык, математика, история Украины, английский язык. Но реформа даст гибкость в выборе дополнительных дисциплин и отдельных курсов. У учеников будет время подготовиться к поступлению в ЗВО и узнать больше о будущей профессии.

Академическое направление предусматривает подготовку к поступлению в ЗВО. Обучение будет происходить в отдельных крупных лицеях, где ученики будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля. Профили обучения будут выбираться в пределах предложенных кластеров: языково-литературный, социально-гуманитарный, STEM, чтобы изучать предметы углубленно и дополнительные предметы из всех других кластеров. Например, ученик с физического сможет изучать музыку или искусство, а ученик с филологического - физику в жизни или теорию появления вселенной.

Профессиональное направление позволит ученикам развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты практически овладевать профессию, а также изучать предметы, которые непосредственно связаны с будущей специальностью. После окончания обучения будет возможность сразу выйти на рынок труда с реальными навыками или продолжить обучение в учреждении высшего образования.

Количество предметов и часов по выбору будет расти постепенно: 10 класс – 140 часов, 11 класс – 315 часов, 12 класс – 420 часов.

Когда стартует реформа

Уже в следующем 2025 году, реформа стартует в 30 пилотных лицеях. Далее будем масштабировать ее на другие учебные заведения. С 2024 по 2027 будут вноситься изменения в законодательство, разрабатываться программы и учебные материалы, будет осуществляться переподготовка учителей, подготовка образовательной среды к новым требованиям и финансирование данных изменений.

О подготовке к предстоящим изменениям можно узнать по этой ссылке.