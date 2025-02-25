Скільки треба набрати балів, щоб скласти НМТ у 2025 році

Аби мати право взяти участь у вступній кампанії до вишів цьогоріч, абітурієнту треба набрати мінімальну кількість балів на НМТ. Тобто подолати "поріг".

24 Канал з Education.ua розповідає, який прохідний бал потрібно отримати з кожного предмета. Також підкажемо, як набрати 100 балів на НМТ.

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Скільки набрати балів, аби скласти тестування

Для вступу треба з кожного предмета НМТ подолати поріг у 100 балів. Щоб отримати таку кількість балів, достатньо набрати такі мінімальні тестові бали:

українська мова – 7 із 45;

математика – 5 із 32;

історія України – 8 із 54;

іноземна мова – 5 із 32;

біологія – 7 із 46;

фізика – 5 із 32;

хімія – 6 із 40;

географія – 7 із 46;

українська література – 7 із 45.

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Як набрати 100 балів на НМТ

Наразі невідомо, скільки завдань потрібно виконати для подолання "порогу" цьогоріч. Ймовірно, вимоги будуть такими самими, як торік – потрібно правильно відповісти щонайменше на 15 % завдань з кожного предмета.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо хоча б з одного предмета ваш результат буде нижчим за пороговий бал, ви не зможете вступати із цими результатами НМТ.

Наприклад, якщо з української мови ви набрали 40 тестових балів, що дорівнюють 180 балам за шкалою 100 – 200, а з математики – лише 4, що менше за 100 балів, вас не допустять до участі у вступній кампанії.

Наголосимо: щоб мати шанс на вступ, потрібно подолати пороговий бал з кожного предмета.