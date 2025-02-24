Алгоритм реєстрації на тестування передбачений Порядком реєстрації осіб для участі в НМТ в 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як зареєструватися на НМТ-2025

Майбутні учасники національного мультипредметного тесту зможуть зареєструватись для участі в іспиті двома способами. Зокрема, заповнивши реєстраційну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або через сервіс Дія.

У разі реєстрації за допомогою застосунку Дія майбутні вступники мають завантажити тільки документ про освіту. Інші особисті дані про учасника НМТ будуть внесені до системи автоматично. Вступнику не треба буде завантажувати скановані або фото копії документів.

Оскільки регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних учасника, це пришвидшить процедуру реєстрації.

Якщо майбутній учасник НМТ буде реєструватись через заповнення форми в реєстраційному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, то він має внести інформацію про необхідні для реєстрації документи та підтвердити їхню правдивість шляхом завантаження сканованих або фотокопій цих документів.

Така реєстрація передбачає здійснення перевірки наданої інформації, яка проводитись тривати протягом десяти календарних днів із дня надсилання даних.