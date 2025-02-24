Алгоритм регистрации на тестирование предусмотрен Порядком регистрации лиц для участия в НМТ в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как зарегистрироваться на НМТ-2025

Будущие участники национального мультипредметного теста смогут зарегистрироваться для участия в экзамене двумя способами. В частности, заполнив регистрационную форму на сайте Украинского центра оценивания качества образования или через сервис Дия.

В случае регистрации с помощью приложения Дія будущие абитуриенты должны загрузить только документ об образовании. Другие личные данные об участнике НМТ будут внесены в систему автоматически. Поступающему не надо будет загружать сканированные или фото копии документов.

Поскольку региональному центру оценивания качества образования не нужно будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных участника, это ускорит процедуру регистрации.

Если будущий участник НМТ будет регистрироваться через заполнение формы в регистрационном сервисе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, то он должен внести информацию о необходимых для регистрации документах и подтвердить их правдивость путем загрузки сканированных или фотокопий этих документов.

Такая регистрация предусматривает осуществление проверки предоставленной информации, которая проводиться длиться в течение десяти календарных дней со дня отправки данных.