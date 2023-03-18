Можуть виключити чи лишити на другий рік: як карають за шкільні прогули учнів Італії та Австрії

Чимало українських сімей через війну переїхали до Європи та віддали своїх дітей на навчання у місцеві школи. З'ясувалося, що у деяких країнах навчальні заклади принципово ставляться до прогулів, можуть навіть лишити дитину на наступний рік.

Звісно, пропуски за поважних причин – це нормально, адже всі діти, до прикладу, хворіють. Нижче читайте про те, як карають учнів за пропули в школах Австрії та Італії.

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Австрія – штраф та навіть виключення зі школи

В Австрії навчання в школі є обов’язковим для дітей у віці від 6 до 15 років. Якщо школа зафіксує несанкціоновану відсутність школяра на уроках понад три дні поспіль, батьки можуть отримати штраф від 110 до 400 євро або навіть позбавленням волі на строк до двох тижнів.

Водночас понад три дні пропуску занять у школі без поважних причин можуть бути кваліфіковані як адміністративне правопорушення.

А щоб забрати дитину на деякий час з уроків, батькам треба писати заяву з належним обґрунтуванням. І якщо причина відсутності дитини на уроках не буде вказана, а батьки не дадуть відповіді на запит, їхніх дітей можуть виключити зі школи, а батьків кожні два тижні відвідуватиме Служба соціального захисту молоді Австрії.

Італія – можуть залишити на другий рік

В Італії навчання в школі також обов’язкове для дітей у віці від 6 до 16 років. Батькам, які забирають дітей із початкової школи, загрожує штраф у розмірі до 30 євро.

Цікаво, що в Італії не можна просто так забрати дітей зі школи прямо під час навчального семестру. Уприватних платних школах з цим трохи простіше – можна домовитися про відпустку з дитиною.

Але якщо відсутність шкодить навчальному прогресу школяра, його можуть змусити повторити навчання, тобто лишитися на другий рік.

Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули

Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.

Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.

Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.