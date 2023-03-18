Конечно, пробелы по уважительным причинам – это нормально, ведь все дети, к примеру, болеют. Ниже читайте о том, как наказывают учеников за пропулы в школах Австрии и Италии.

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Австрия – штраф и исключение из школы

В Австрии обучение в школе обязательно для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Если школа зафиксирует несанкционированное отсутствие школьника на уроках более трех дней, родители могут получить штраф от 110 до 400 евро или даже лишением свободы сроком до двух недель.

В то же время, более трех дней пропуска занятий в школе без уважительных причин могут быть квалифицированы как административное правонарушение.

А чтобы забрать ребенка на время с уроков, родителям нужно писать заявление с надлежащим обоснованием. И если причина отсутствия ребенка на уроках не будет указана, а родители не ответят на запрос, их детей могут исключить из школы, а родителей каждые две недели посещает Служба социальной защиты молодежи Австрии.

Италия – могут оставить на второй год

В Италии обучение в школе также обязательно для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Родителям, забирающим детей из начальной школы, грозит штраф в размере до 30 евро.

Интересно, что в Италии нельзя просто так забрать детей из школы прямо во время учебного семестра. В частных платных школах с этим немного проще – можно договориться об отпуске с ребенком.

Но если отсутствие вредит учебному прогрессу школьника, его могут заставить повторить обучение, то есть остаться на второй год.

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