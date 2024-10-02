Пропуск школи без довідки: МОН хоче суттєво скоротити кількість днів, які можна прогуляти

МОН пропонує скоротити кількість пропущених днів відвідування школи. Це робиться з метою убезпечити дитину та пришвидшити взаємодію між школою, поліцією і службою у справах дітей, у складних випадках та у разі пропуску без поважної причини.

В серпні 2024 року Міносвіти винесло на громадське обговорення проєкт змін до "Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів". Головним питанням, яке підіймалося, стало пропуск навчання дітей без поважної причини, повідомляє Освіта 24. За підсумками обговорення оприлюднено звіт, у якому запропоновано скоротити термін пропуску школи без довідки з 10 до 5 робочих днів поспіль із невідомих або без поважних причин.

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Це робиться з метою, щоб Національна поліція швидше виявляла негативні для життя, здоров’я та розвитку дитини ситуації, коли школярі не охоплені навчанням, зокрема через неналежне виконання батьками їхніх обов’язків.

Наразі діє норма, за якою без надання довідки/пояснень учні можуть пропускати школу до 10 днів поспіль, і якщо у школи немає жодної інформації про перебування учня, то вона повинна повідомити про це поліцію та службу у справах дітей.

Підготовлений проєкт буде розглянутий Кабміном невдовзі.

Як підтвердити поважні причини відсутності дитини у школі

Відповідальність лежить на батьках чи опікунах школяра, які зобов'язані повідомляти школу про пропуски.

Причини відсутності дитини на уроках можуть підтвердити:

медична довідка;

письмове пояснення батьків/опікунів у довільній формі.

Повідомляти про не тривалі пропуски варто класного керівника, зокрема, з'ясувати у якій формі це правильно робиться.

Часто, якщо дитина пропускає кілька днів у школі, наприклад, за сімейними обставинами або погане самопочуття, то про це достатньо повідомити класного керівника телефоном або через месенджер/застосунок, у якому відбувається спілкування батьків і учителя. Якщо школі цього недостатньо, тоді потрібно написати пояснювальну записку у довільній чи визначеній формі із зазначенням причини.

Якщо причиною пропуску уроків є хвороба, то після одужання для школи знадобиться довідка від лікаря.

За умов, коли ви завчасно знаєте, що дитина буде тривало відсутня в школі, наприклад, через заплановану поїздку/лікування у профілактичному закладі/участь у змаганнях чи конкурсах тощо, вам потрібно звернутися до адміністрації школи, щоб написати заяву про заплановану відсутність. Зразок заяви уточнити й надати підтверджувальні документи – путівку чи направлення в санаторій, регламенти змагань, конференцій чи конкурсів.

МОН поінформувало, що й у застосунку "Мрія" можна буде повідомити про відсутність дитини, це пришвидшить комунікацію між батьками та школою.