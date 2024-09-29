Педагог демонструє, як минуле допомагає розуміти сучасність і відкривати нові горизонти. Його шлях у вчительстві – це поєднання ентузіазму, інновацій та безмежної підтримки своїх учнів.

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Як педагог із Харкова змінює підхід до вивчення історії завдяки ШІ

Владислав Кронгауз вже дев'ять років змінює життя своїх учнів. Після закінчення педагогічного коледжу він занурився у світ соціальної роботи, отримав унікальний досвід у різних установах. Різноманітний шлях дозволив йому зрозуміти психологію дітей у різних життєвих обставинах і розвинути навички, які він сьогодні успішно використовує в роботі.

Ще студентом Владислав організовував майстерки, творчі проєкти для дітей, молоді та дорослих, проєкти з безоплатної підготовки до ЗНО, допомагаючи сотням випускників шкіл підготуватися до іспитів та реалізувати свої мрії про вступ до вишів. Серед його випускників – програмісти, політики, журналісти, актори.

Цікаво! З перших років роботи Владислав продемонстрував, що викладання історії може бути цікавим і захопливим. Він інтегрує в навчальний процес сучасні технології, штучний інтелект, доповнену реальність та нестандартні підходи, роблячи кожен урок унікальним. Його курси з історії не просто дають знання, а розвивають критичне мислення і формують активну громадянську позицію.

Сьогодні він не зупиняється на досягнутому, впроваджуючи інноваційні методи викладання, які поєднують штучний інтелект і сучасні цифрові технології. Його уроки не просто навчання – це подорож у світ знань, де кожна дитина відчуває себе важливою та почутою. Він майстерно знаходить індивідуальний підхід до кожного учня, допомагаючи їм розкрити свій потенціал.

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Як вчитель з Харкова виховує майбутніх лідерів

Його учні — це майбутні переможці інтелектуальних змагань, конкурсів творчих робіт і захисту Малої академії наук. Владислав не обмежується лише уроками – він активно підтримує своїх вихованців, допомагаючи їм знаходити гранти, можливості для стажувань, бере участь в організації соціальних ініціатив і проєктів. Навчання дітей педагог поєднує із підтримкою вчителів. Два роки він працює у Харківській академії неперервної освіти, де викладає курси з методики навчання історії та громадянської освіти вчителям регіону, має авторські курси підвищення кваліфікації для педагогів. Владислав Кронгауз – спікер освітянських конференцій і вебінарів. У його арсеналі понад 100 виступів, які сукупно переглянули понад мільйон українців.

Одним з найвизначніших проєктів Владислава стала ініціатива "Тролейбусні історії" – неформальний підхід до вивчення історії, де учні могли обговорювати історичні події прямо під час подорожі містом.

Поза класом вчитель проводить вебінари, розробляє підручники, методичні матеріали, робочі зошити, модельні навчальні програми, що мають гриф МОН. Від початку повномасштабної війни долучився до соціальних ініціатив з підтримки дітей, евакуйованих з окупованих територій. Зокрема, працює для соціалізації цих дітей, персонального надолуження освітніх втрат. Також Владислав запустив профільне навчання за суспільно-гуманітарним напрямом, надаючи старшокласникам можливість слухати наживо лекції відомих науковців і дослідників. Завдяки ініціативам вчителя, географія партнерів харківського ліцею стрімко розширюється: уклали угоди з університетами Торонто і Ченстохова, що відкриває нові можливості для стажування школярів.

Для Владислава Кронгауза вчитель – це більше, ніж просто професія. Це емоція, розум і стихія. І він щиро пишається тим, що обрав цей шлях.

Нагадаємо, що 5 жовтня оголосять переможця національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.