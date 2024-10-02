В августе 2024 года Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект изменений в "Порядок ведения учета детей дошкольного, школьного возраста, воспитанников и учеников". Главным вопросом, который поднимался, стал пропуск обучения детей без уважительной причины, сообщает Освіта 24. По итогам обсуждения обнародован отчет, в котором предложено сократить срок пропуска школы без справки с 10 до 5 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин.

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Это делается с целью, чтобы Национальная полиция быстрее выявляла негативные для жизни, здоровья и развития ребенка ситуации, когда школьники не охвачены обучением, в частности из-за ненадлежащего исполнения родителями их обязанностей.

Сейчас действует норма, по которой без предоставления справки/объяснений ученики могут пропускать школу до 10 дней подряд, и если у школы нет никакой информации о пребывании ученика, то она должна сообщить об этом полицию и службу по делам детей.

Подготовленный проект будет рассмотрен Кабмином вскоре.

Как подтвердить уважительные причины отсутствия ребенка в школе

Ответственность лежит на родителях или опекунах школьника, которые обязаны сообщать школу о пропусках.

Причины отсутствия ребенка на уроках могут подтвердить:

медицинская справка;

письменное объяснение родителей/опекунов в произвольной форме.

Сообщать о не длительные пропуски стоит классного руководителя, в частности, выяснить в какой форме это правильно делается.

Часто, если ребенок пропускает несколько дней в школе, например, по семейным обстоятельствам или плохое самочувствие, то об этом достаточно сообщить классному руководителю по телефону или через мессенджер/приложение, в котором происходит общение родителей и учителя. Если школе этого недостаточно, тогда нужно написать объяснительную записку в произвольной или определенной форме с указанием причины.

Если причиной пропуска уроков является болезнь, то после выздоровления для школы понадобится справка от врача.

В условиях, когда вы заранее знаете, что ребенок будет длительно отсутствовать в школе, например, из-за запланированной поездки/лечения в профилактическом учреждении/участие в соревнованиях или конкурсах и т.д., вам нужно обратиться в администрацию школы, чтобы написать заявление о запланированном отсутствии. Образец заявления уточнить и предоставить подтверждающие документы – путевку или направление в санаторий, регламенты соревнований, конференций или конкурсов.

МОН проинформировало, что и в приложении "Мрия" можно будет сообщить об отсутствии ребенка, это ускорит коммуникацию между родителями и школой.