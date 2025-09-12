В Україні створюватимуть контент на противагу російському, – президент
- Президент Зеленський наголосив на важливості створення тисяч годин українського контенту як альтернативи російському, щоб протидіяти впливу агресора на освіту та культуру.
- У Києві проходить п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, де обговорюють роль освіти в запобіганні війнам та вплив нових технологій на знання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивна політика Росії ґрунтується на брехливій культурі та системній зневазі до людини. Тому треба протидіяти впливу агресора на освіту, культуру й покоління майбутнього.
При цьому важливо створювати власний, альтернативний російському, контент. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Дивіться також Микола Трофименко – новий заступник Оксена Лісового: чим займатиметься у МОН
Чому важлива співпраця у галузі освіти?
Глава держави зазначив, що тимчасово окуповані Росією території перетворюються на безлюдні зони, де агресор знищує усе. Зокрема, те, що робить людей щасливими. Як приклад – Донецьк – колись одне з найбагатших і найсильніших міст України. У цьому чітко видно межу між Україною і Росією щодо ставлення до людей.
Зеленський при цьому наголосив, що проблема не лише у президентові країни-агресора, а й системній культурі, яка формує таку особистість.
Ми маємо справу з чимось значно глибшим, ніж політика одного вбивці. Це щось у культурі Росії, що її неминуче заводить у війну,
– заявив президент.
І додав, що освіта не є універсальним щитом, якщо вона побудована на брехні. А мирні угоди з Росією не працюватимуть доти, доки в її школах не викладають людяність, а університети не припинять "вважати поважними донощиків та міжнародних злочинців".
За словами Зеленського, країнам-сусідам Росії треба дбати про безпеку, думати, як надалі обмежувати вплив агресора на країни, на економіки, на культуру, освіту та дітей. Зокрема, важлива співпраця у галузі освіти між країнами-партнерами.
Дивіться також Пекельна версія: школярі та вчителі потролили директорку, яка не пустила учнів на уроки в шортах
Як реагуватиме Україна?
Президент підкреслив, що відповіддю на російську агресію має стати не тільки зброя, а й культурна альтернатива.
Ми маємо бути сучасними у пропагуванні правдивого історичного знання. І це не тільки підручники, це – масова культура, – заявив глава нашої держави.
І додав, що Україна вже працює над створенням тисяч годин контенту, який би формував альтернативу російському.
Це завдання кожної країни – свідомо підтримувати свою культуру, свою освіту, свої родини. І робити це базуючись на увазі до людського, до людяності,
– резюмував Зеленський.
До теми В Україні розпочався п'ятий Саміт перших леді та джентльменів: у фокусі – освіта
Як триває Саміт перших леді та джентльменів?
- У Києві триває п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, зосереджений на темі "Освіта, що моделює світ".
- Захід містить 19 подій за участі нобелівських лауреатів та освітніх діячів.
- Під час саміту обговорюють роль освіти в запобіганні війнам, вплив нових технологій на знання та представлять дослідження сприйняття освіти.