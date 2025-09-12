Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивна політика Росії ґрунтується на брехливій культурі та системній зневазі до людини. Тому треба протидіяти впливу агресора на освіту, культуру й покоління майбутнього.

При цьому важливо створювати власний, альтернативний російському, контент. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чому важлива співпраця у галузі освіти?

Глава держави зазначив, що тимчасово окуповані Росією території перетворюються на безлюдні зони, де агресор знищує усе. Зокрема, те, що робить людей щасливими. Як приклад – Донецьк – колись одне з найбагатших і найсильніших міст України. У цьому чітко видно межу між Україною і Росією щодо ставлення до людей.

Зеленський при цьому наголосив, що проблема не лише у президентові країни-агресора, а й системній культурі, яка формує таку особистість.

Ми маємо справу з чимось значно глибшим, ніж політика одного вбивці. Це щось у культурі Росії, що її неминуче заводить у війну,

– заявив президент.

І додав, що освіта не є універсальним щитом, якщо вона побудована на брехні. А мирні угоди з Росією не працюватимуть доти, доки в її школах не викладають людяність, а університети не припинять "вважати поважними донощиків та міжнародних злочинців".

За словами Зеленського, країнам-сусідам Росії треба дбати про безпеку, думати, як надалі обмежувати вплив агресора на країни, на економіки, на культуру, освіту та дітей. Зокрема, важлива співпраця у галузі освіти між країнами-партнерами.

Як реагуватиме Україна?

Президент підкреслив, що відповіддю на російську агресію має стати не тільки зброя, а й культурна альтернатива.

Ми маємо бути сучасними у пропагуванні правдивого історичного знання. І це не тільки підручники, це – масова культура, – заявив глава нашої держави.

І додав, що Україна вже працює над створенням тисяч годин контенту, який би формував альтернативу російському.

Це завдання кожної країни – свідомо підтримувати свою культуру, свою освіту, свої родини. І робити це базуючись на увазі до людського, до людяності,

– резюмував Зеленський.

