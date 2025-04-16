Рада погодила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту
- Верховна Рада України підтримала у першому читанні новий законопроєкт про професійну освіту.
- Документ передбачає нові принципи розвитку та фінансування професійної освіти.
- Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр.
Верховна Рада України погодила у першому читанні новий законопроєкт про професійну освіту. Проєкт № 13107-д підтримали 264 народні депутати.
Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, зазначає 24 Канал.
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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту
У документі пропонують поняття "професійно-технічна освіта" замінити на "професійну освіту" Відповідна зміна стосується і закладів цього рівня освіти.
Також мають встановити нові принципи розвитку професійної освіти та її фінансування.
Приватним закладам професійної освіти пропонують надати право вільного вибору мов навчання, які є офіційними мовами Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення української мови. За бажанням, 8 студентів можуть створювати окремі групи для навчання мовами меншин.
Автори документа пропонують також встановити, що перекваліфікація профосвіти і перенавчання мають бути доступними у будь-якому віці та впродовж життя.
- Нагадаємо, що уряд України раніше схвалив законопроєкт "Про професійну освіту".
- Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два.
- Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр.
- Змінять також статус тих, хто здобуватиме професійну освіту.
- Здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів.
- Збільшують і фінансову автономію та посилюють взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.