Рада погодила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту

Верховна Рада України погодила у першому читанні новий законопроєкт про професійну освіту. Проєкт № 13107-д підтримали 264 народні депутати.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, зазначає 24 Канал.

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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту

У документі пропонують поняття "професійно-технічна освіта" замінити на "професійну освіту" Відповідна зміна стосується і закладів цього рівня освіти.

Також мають встановити нові принципи розвитку професійної освіти та її фінансування.

Приватним закладам професійної освіти пропонують надати право вільного вибору мов навчання, які є офіційними мовами Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення української мови. За бажанням, 8 студентів можуть створювати окремі групи для навчання мовами меншин.

Автори документа пропонують також встановити, що перекваліфікація профосвіти і перенавчання мають бути доступними у будь-якому віці та впродовж життя.