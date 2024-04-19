У Раді підтримали збільшення ваги творчого конкурсу при вступі у 2024 році

У Верховній Раді підтримали збільшення ваги творчого конкурсу при вступі у 2024 році до мистецьких вишів. Погодив відповідну законодавчу правку Освітній комітет.

Нардеп та членкиня профільного парламентського комітету Юлія Гришина уточнила, що мовиться про законопроєкт #10399 про гранти на навчання. І додала, що розгляд цього документа триває складно.

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У ВРУ підтримали збільшення ваги творчого конкурсу при вступі

Гришина зазначила: на засідання підготували презентацію щодо конкретизації співвідношення балів ЗНО і результатів творчого конкурсу.

Мистецькі заклади освіти піднімають питання про збільшення ваги результатів творчого конкурсу порівняно з результатами ЗНО при вступі. На сьогодні це 40/60 відповідно,

– повідомила нардеп.

За словами Гришиної, Комітет підтримав рішення щодо підняття відсотків ваги творчого конкурсу до 70%.

Підтримую цю пропозицію. Вважаю, що діти, які вступають на мистецькі спеціальності, мають знати історію, мову тощо, але переважне значення повинен мати талант,

– резюмувала членкиня Освітнього комітету.

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак повідомив, що законопроєкт про освітні гранти погодили з Офісом президента. І додав, що документ подадуть для голосування парламенту у другому читанні із строком надбання чинності 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт #10399 у першому читанні. Документ передбачає запровадження державних грантів для здобуття вищої освіти. Також – зміну підходів до формування держзамовлення.