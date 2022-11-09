"Там ховалися партизани": в одному з обласних центрів України радіодиктант писали у катакомбах

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Сьогодні українці традиційно долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Цього року написання радіодиктанту адаптували до умов воєнного часу. Для проведення події підготували спеціальні місця в укриттях.

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В Одесі радіодиктант писали у катакомбах

Так, в Одесі Всеукраїнський радіодиктант провели у катакомбах. До його написання у сховищі долучилося 45 осіб. Для цього учасники спустилися на глибину близько 20 метрів і пройшли майже 600 метрів підземними коридорами.

Обрали катакомби як центральну локацію для диктанту не випадково. Під час Другої світової війни в них переховувалися одеські партизани. Найдовший період, який зафіксовували, – 13 місяців під землею.



В Одесі радіодиктант 2022 писали у катакомбах / Суспільне Одеса

Учасники писали диктант із затримкою у пів години, оскільки зв'язку в катакомбах немає. Тож аудіозапис передавали з поверхні.

Також радіодиктант в Одесі писали й в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського.

Де трансляція радіодиктанту національної єдності – 2022

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.

Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

Важливо В Україні проводять радіодиктант – 2022: відеотрансляція

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

До середини грудня організатори мають оголосити переможців