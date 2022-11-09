Цього року написання радіодиктанту адаптували до умов воєнного часу. Для проведення події підготували спеціальні місця в укриттях.

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В Одесі радіодиктант писали у катакомбах

Так, в Одесі Всеукраїнський радіодиктант провели у катакомбах. До його написання у сховищі долучилося 45 осіб. Для цього учасники спустилися на глибину близько 20 метрів і пройшли майже 600 метрів підземними коридорами.

Обрали катакомби як центральну локацію для диктанту не випадково. Під час Другої світової війни в них переховувалися одеські партизани. Найдовший період, який зафіксовували, – 13 місяців під землею.



В Одесі радіодиктант 2022 писали у катакомбах / Суспільне Одеса

Учасники писали диктант із затримкою у пів години, оскільки зв'язку в катакомбах немає. Тож аудіозапис передавали з поверхні.

Також радіодиктант в Одесі писали й в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського.

Де трансляція радіодиктанту національної єдності – 2022

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.

Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

Важливо В Україні проводять радіодиктант – 2022: відеотрансляція

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

До середини грудня організатори мають оголосити переможців