"Там прятались партизаны": в одном из областных центров Украины радиодиктант писали в катакомбах

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сегодня украинцы традиционно приобщились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

В этом году написание радиодиктанта адаптировали к условиям военного времени. Для проведения происшествия подготовили специальные места в укрытиях.

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В Одессе радиодиктанты писали в катакомбах

Да, в Одессе Всеукраинский радиодиктант провели в катакомбах. К его написанию в хранилище присоединились 45 человек. Для этого участники спустились на глубину около 20 метров и прошли около 600 метров подземными коридорами.

Выбрали катакомбы в качестве центральной локации для диктанта не случайно. Во время Второй мировой войны в них прятались одесские партизаны. Самый длинный зафиксированный период – 13 месяцев под землей.



В Одессе радиодиктант 2022 года писали в катакомбах / Общественное Одесса

Участники писали диктант с задержкой в полчаса, поскольку связи в катакомбах нет. Аудиозапись передавали с поверхности.

Также радиодиктанты в Одессе писали и в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского.

Где трансляция радиодиктанта национального единства – 2022

Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.

Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько длился радиодиктант 2022 года

Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов.

Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.

Важно В Украине проводят радиодиктант - 2022: видеотрансляция

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

отправить бумажное письмо следует по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только.

К середине декабря организаторы должны объявить победителей.