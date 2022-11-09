В Україні проводять радіодиктант – 2022: відеотрансляція

Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови, українці традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Початок – об 11:00. Приєднатися до написання можуть усі охочі.

Традиційно у цей день тисячі українців зі всього світу беруть участь у флешмобі та приєднуються до події. Відеотрансляцію радіодиктанту можна знайти у нашому матеріалі.

Де трансляція радіодиктанту національної єдності – 2022

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читає його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки триватиме радіодиктант

Радіодиктант розпочнеться 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.

Годину триватиме проєкт. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин після – це цікаві гості, розповідатимуть свої враження, з різних точок України та світу,

– уточнила виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько.

Чи буде написання радіодиктанту масовим

За словами Шелудько, цього року з міркувань безпеки не організовують великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

Думаю, до середини грудня ми точно зможемо оголосити переможців,

– додала Шелудько.

При цьому вона зізналася, що текст радіодиктанту бачать 2 – 3 людини. Ніхто не знає, який він буде.

Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.

Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.