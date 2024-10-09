"Викреслювала з кров'ю шматочки": Забужко розповіла, як писала текст для Радіодиктанту
Джерело:Суспільне Культура
Цьогоріч Радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Авторкою тексту є відома українська письменниця Оксана Забужко.
Вона розповіла в ефірі Українського радіо, як писала цей текст. І зауважила: це був важкий для неї текст.
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Оксана Забужко розповіла про написання тексту Радіодиктанту – 2024
Водночас письменниця зауважила, що тема тексту "дуже симпатична".
Це був дуже важкий текст, я з ним неймовірно намучилася і продовжую мучитися до останнього, бо ще вчора викреслювала з кров'ю шматочки…
– зазначила вона.
І додала, що почувається школяркою, яка вперше пише твір на замовлення.
Забужко при цьому заявила, що намагалася дотримуватися загальних правил і того, щоб водночас унікальний "забужківський стиль" не деформувався.
Цікаво! Читатиме текст Радіодиктанту – 2024 поет та військовий Павло Вишебаба.
Авторка тексту цьогорічного диктанту порадила українцям більше читати.
І сьогодні, і завтра, і після диктанту – просто читайте,
– резюмувала вона.
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Коли і де слухати Радіодиктант
Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня об 11:00 – до Дня української писемності та мови.
Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
Цікаво! У 2023 році авторкою тексту Радіодиктанту була українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш". Текст називався "Дороги України".