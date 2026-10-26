"Особиста розмова": Дронь переписував текст Радіодиктанту близько 20 разів

Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.

Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Артур Дронь при цьому розповів у програмі "Зі своїми по суті" про написання тексту для диктанту цьогоріч.

Що розповів Артур Дронь

Текст цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Його автор задумав як особисту розмову з кимось близьким, яка водночас об'єднує сотні тисяч людей. Артур Дронь при цьому зізнався, що переписував цей текст щонайменше двадцять разів та працював над ним приблизно два тижні.

Версія одна, але я її переписував разів двадцять, напевно. Тому що це ж текст на дуже невеличку кількість слів. Це якихось буквально двісті слів, так? Як можна підібрати двісті найважливіших слів? При тому, що деякі з них ще й будуть повторюватись,

– зазначив ветеран.

І акцентував: хоче, аби Радіодиктант щороку об'єднував. І наголосив: мова створює відчуття спільності, а в умовах небезпеки це набуває особливого значення.

Моя мрія, аби люди, які писатимуть цей текст, змогли подумати про когось найважливішого для себе і написати цей текст йому,

– зазначив Дронь.

Де дивитися трансляцію Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети: Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн