"Личная беседа": Дронь переписывал текст радиодиктанта около 20 раз

Радиодиктант 2026 / скриншот відео
В этом году Всеукраинский радиодиктант состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Начало – в 11:00.
Автором текста является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В этом году чтецов двое: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.
Артур Дронь при этом рассказал в программе "Со своими по сути" о написании текста для диктанта в этом году.
Что рассказал Артур Дронь
Текст в этом году называется "Письмо, которое не заканчивается". Автор задумал его как личный разговор с кем-то близким, который в то же время объединяет сотни тысяч людей. Артур Дронь при этом признался, что переписывал этот текст не менее двадцати раз и работал над ним примерно две недели.
Версия одна, но я ее переписывал раз двадцать, наверное. Потому что это же текст на очень небольшое количество слов. Это каких-то буквально двести слов, да? Как можно подобрать двести самых важных слов? При этом некоторые из них еще и будут повторяться
И акцентировал: хочет, чтобы Радиодиктант каждый год объединял. И отметил: язык создает ощущение общности, а в условиях опасности это приобретает особое значение.
Моя мечта – чтобы люди, которые будут писать этот текст, смогли подумать о ком-то самом важном для себя и написать этот текст ему
Где смотреть трансляцию
Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильного Мовления, и он будет доступен на всех континентах планеты:
Украинское радио и Радио Культура;
YouTube-канал Украинского радио;
телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильное Культура";
приложения: suspilne.radio и Дия.
Трансляция радиодиктанта 2026: онлайн
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