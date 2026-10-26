Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту
Українці готуються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Флешмоб відбудеться завтра, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.
Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Астаф'єва при цьому у "Сніданку з 1+1" розповіла про підказки та як варто готуватися до диктанту цьогоріч.
Як готуватися до написання Радіодиктанту 2026
Астаф'єва радить, зокрема, повторити слова, які стосуються тематики ЗСУ, а також неологізми, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення.
Варто, за словами громадської діячки, почитати чи повторити і твори автора цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" Артура Дроня.
Повторити правопис. Подивитися лекцію класну українською. Згадати щось приємне, що вас надихає. Подивитися минулі диктанти,
– додала Астаф'єва.
При цьому волонтерка пообіцяла три підказки під час прочитання диктанту завтра.
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн
Нагадаємо, Артур Дронь розповів про написання тексту для диктанту цьогоріч.