Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту

Українці готуються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Флешмоб відбудеться завтра, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.

Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Астаф'єва при цьому у "Сніданку з 1+1" розповіла про підказки та як варто готуватися до диктанту цьогоріч.

Як готуватися до написання Радіодиктанту 2026

Астаф'єва радить, зокрема, повторити слова, які стосуються тематики ЗСУ, а також неологізми, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення.

Варто, за словами громадської діячки, почитати чи повторити і твори автора цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" Артура Дроня.

Повторити правопис. Подивитися лекцію класну українською. Згадати щось приємне, що вас надихає. Подивитися минулі диктанти,

– додала Астаф'єва.

При цьому волонтерка пообіцяла три підказки під час прочитання диктанту завтра.