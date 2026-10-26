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Освіта Саморозвиток Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту
26 жовтня, 18:17
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Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту

Марія Волошин

Українці готуються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Флешмоб відбудеться завтра, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.

Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Астаф'єва при цьому у "Сніданку з 1+1" розповіла про підказки та як варто готуватися до диктанту цьогоріч. 

Як готуватися до написання Радіодиктанту 2026 

Астаф'єва радить, зокрема, повторити слова, які стосуються тематики ЗСУ, а також неологізми, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення. 

Варто, за словами громадської діячки, почитати чи повторити і твори автора цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" Артура Дроня.

Повторити правопис. Подивитися лекцію класну українською. Згадати щось приємне, що вас надихає. Подивитися минулі диктанти,
 – додала Астаф'єва.

При цьому волонтерка пообіцяла три підказки під час прочитання диктанту завтра. 

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:

  • Українське Радіо та Радіо Культура;

  • YouTube-канал Українського Радіо;

  • телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

  • застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн

 

 

Нагадаємо, Артур Дронь розповів про написання тексту для диктанту цьогоріч.

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