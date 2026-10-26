Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту

Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

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Астаф'єва при цьому у "Сніданку з 1+1" розповіла про підказки та як варто готуватися до диктанту цьогоріч.

Як готуватися до написання Радіодиктанту 2026

Астаф'єва радить, зокрема, повторити слова, які стосуються тематики ЗСУ, а також неологізми, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення.

Варто, за словами громадської діячки, почитати чи повторити і твори автора цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" Артура Дроня.

Повторити правопис. Подивитися лекцію класну українською. Згадати щось приємне, що вас надихає. Подивитися минулі диктанти– додала Астаф'єва.

При цьому волонтерка пообіцяла три підказки під час прочитання диктанту завтра.