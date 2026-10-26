Що повторити і як готуватися: Астаф'єва дала підказки напередодні Радіодиктанту

Радіодиктант 2026 / Самбірська гімназія 7
Українці готуються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Флешмоб відбудеться завтра, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.
Автором тексту є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч двоє: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Астаф'єва при цьому у "Сніданку з 1+1" розповіла про підказки та як варто готуватися до диктанту цьогоріч.
Як готуватися до написання Радіодиктанту 2026
Астаф'єва радить, зокрема, повторити слова, які стосуються тематики ЗСУ, а також неологізми, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення.
Варто, за словами громадської діячки, почитати чи повторити і твори автора цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" Артура Дроня.
Повторити правопис. Подивитися лекцію класну українською. Згадати щось приємне, що вас надихає. Подивитися минулі диктанти
При цьому волонтерка пообіцяла три підказки під час прочитання диктанту завтра.
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн
Нагадаємо, Артур Дронь розповів про написання тексту для диктанту цьогоріч.
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