Радіодиктант національної єдності 2026: онлайн-трансляція

Сьогодні, 27 жовтня, українці знову долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб відбувається у День української писемності та мови.

Початок – об 11:00. 24 Канал розповідає, де дивитися пряму трансляцію.

Хто автор та читець тексту Радіодиктанту 2026 року

Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту має назву "Лист, який не закінчується".

Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".