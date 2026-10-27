ЗСУшний чи зсушний: 5 слів, в яких ви могли зробити помилку під час Радіодиктанту

Українці по всьому світу зібрались 27 жовтня, щоб написати Радіодиктант. І якщо цьогоріч не було дивних і загадкових слів, то вистачало тих, у яких чимало людей уже наробили помилки.

Принаймні про це свідчать не поодинокі публікації у тредсі. Користувачі мережі розповідають, які слова на Радіодиктанті викликали в них сумніви і почали ділитись правилами їхнього написання.

В яких словах могли помилитись українці на Радіодиктанті?

Радіодиктант національної єдності вже позаду, а мовні запитання залишаються. Як написати слово з "пів", де поставити м’який знак і чи можна утворювати нові слова від військових абревіатур? Розбираємо п’ять випадків, у яких легко засумніватися навіть тим, хто добре знає українську.

Впівсили слово пишемо – разом. Це прислівник зі значенням "не на повну силу", "не докладаючи всіх зусиль". Наприклад: "Після травми спортсмен тренувався впівсили". Тут слово вже має цілісне значення, тому правило про окреме написання числівника "пів" не застосовуємо.

Скриншот пояснення / Threads.

Пів хвилини пишемо – окремо , адже йдеться саме про половину хвилини – 30 секунд. За чинним Українським правописом числівник "пів" зі значенням половини та іменник у родовому відмінку пишемо окремо: пів години, пів дня, пів року, пів хвилини.

пишемо – , адже йдеться саме про половину хвилини – 30 секунд. За чинним Українським правописом числівник "пів" зі значенням половини та іменник у родовому відмінку пишемо окремо: пів години, пів дня, пів року, пів хвилини. Часопростір пишемо – разом. Це складне слово, утворене поєднанням основ "час" і "простір". Воно позначає єдність цих понять, наприклад у літературному творі чи філософському міркуванні. Такі слова утворюються з кількох основ і можуть писатися разом, якщо цього вимагає їхня словотвірна структура.

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Різьбяр – слово, у якому не можна загубити м’який знак . За загальним правилом після м’якого приголосного перед іншим м’яким приголосним знак м’якшення часто не пишемо. Але "різьбяр" – виняток, як і слово "тьмяний". Правопис допускає також варіант "різьбар". Отже, обидві форми можна знайти в мовних джерелах. Тут використано правило правопису про вживання м’якого знака. І – апостроф тут зайвий !

– слово, у якому . За загальним правилом після м’якого приголосного перед іншим м’яким приголосним знак м’якшення часто не пишемо. Але "різьбяр" – виняток, як і слово "тьмяний". Правопис допускає також варіант "різьбар". Отже, обидві форми можна знайти в мовних джерелах. Тут використано правило правопису про вживання м’якого знака. І – ! ЗСУшний – розмовне слово, утворене від абревіатури ЗСУ – Збройні сили України. Так можуть говорити про щось пов’язане з військовим побутом або армійським життям. У цьому утворенні абревіатура зберігає великі літери, а суфікс пишеться малими. Правила написання абревіатур і похідних від них слів подано в Українському правописі.

Скриншот пояснення / Threads.

Навіть знайомі слова можуть підкинути несподівану орфографічну загадку та нові слова, які утворилися не так давно. Тож Радіодиктант – гарна нагода не лише перевірити себе, а й пригадати правила, які допомагають писати впевнено щодня. Як написали ці слова Ви?