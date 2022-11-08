9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності – 2022. Захід тридиційно організовують у День української писемності та мови.

Радіодиктант проводитиме Суспільне Мовлення. Долучитися до нього можуть українці зі всього світу, передає 24 канал.

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Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

З декількома регіонами Суспільне мовлення робитиме телемости, щоб передати атмосферу єднання із різних областей.

Тож для цього того, аби приєднатися до мовного марафону, варто об 11:00 годині за київським часом увімкнути зручну для вас платформу:

Українське Радіо або Радіо Культура;

телеканал Суспільне Культура;

діджитал-платформи Суспільного:

фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;

додатки suspilne.radio або Дія.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022