9 ноября украинцы будут писать радиодиктант национального единства - 2022. Мероприятие тридиционно организуют в День украинской письменности и языка.

Радиодиктант будет проводить Общественную Вещание. Вступить в него могут украинцы со всего мира, передает 24 канал.

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Где слушать радиодиктант национального единства – 2022

Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура. В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.

С несколькими регионами Общественное вещание будет делать телемосты, чтобы передать атмосферу единения из разных областей.

Для того чтобы присоединиться к языковому марафону, стоит в 11:00 по киевскому времени включить удобную для вас платформу:

Украинское Радио или Радио Культура;

телеканал Общественное Культура;

диджитал-платформы Общественного:

фейсбук-страницу Общественного и ютуб-каналы Украинского Радио и Общественное Новости;

приложения suspilne.radio или Действие.

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Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022