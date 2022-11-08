Где слушать радиодиктант национального единства – 2022
9 ноября украинцы будут писать радиодиктант национального единства - 2022. Мероприятие тридиционно организуют в День украинской письменности и языка.
Радиодиктант будет проводить Общественную Вещание. Вступить в него могут украинцы со всего мира, передает 24 канал.
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Где слушать радиодиктант национального единства – 2022
Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура. В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
С несколькими регионами Общественное вещание будет делать телемосты, чтобы передать атмосферу единения из разных областей.
Для того чтобы присоединиться к языковому марафону, стоит в 11:00 по киевскому времени включить удобную для вас платформу:
- Украинское Радио или Радио Культура;
- телеканал Общественное Культура;
- диджитал-платформы Общественного:
- фейсбук-страницу Общественного и ютуб-каналы Украинского Радио и Общественное Новости;
- приложения suspilne.radio или Действие.
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Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022
- Автор текста нынешнего Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик.
- Будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
- Написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
Что такое Радиодиктант национального единства
Этот Радиодиктант начала команда Украинского Радио в 2000 году.
С этого времени его ежегодно организуют в День украинской письменности и языка.
Традиционно активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений.
Однако ежегодно диктант расширяет границы: в нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий. Они приобщаются к радиодиктанту из-за уважения к украинскому языку.