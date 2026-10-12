В Україні назвали автора та читців тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026. Напише текст письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Читатимуть його цьогоріч дві особи – учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Артур Дронь при цьому розповів у коментарі журналістці та ведучій 24 Каналу Софії Трощук про суть цьогорічного тексту та диктанту.

Що сказав Дронь про текст

Дронь каже, що Суспільне звернулося до нього із пропозицією стати автором тексту цьогорічного диктанту. За словами письменника, суть цього диктанту в тому, щоб ми об'єднувались.

Це хвилини, коли мова має нас об'єднувати. І мені дуже хотілося попрацювати з текстом так, аби він показав вимір мови: як вона може об'єднувати всіх, працюючи з кожним окремо. Показати універсальність мови: як ми будемо всі чути одні й ті самі слова, але про щось при цьому окремо, інтимно, особисто кожен собі думати про своє,

– зізнається Дронь.

І додав: наскільки це спрацює, дізнаємося 27 жовтня.

Мені хотілося б, щоб це було такою особистою розмовою з одних і тих самих слів, але щоб кожен особисто собі подумав про своє,

– зауважив ветеран.

Також акцентував, що 27 жовтня отримає непоганий шанс вперше написати диктант без помилок.

Що відомо про Артура Дроня