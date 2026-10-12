Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).

У березні 2022 року приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, пише Суспільне. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.