"Язык должен нас объединять": Дронь рассказал о тексте для радиодиктанта 2026 года

В этом году его будут читать два человека – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Артур Дронь при этом рассказал в комментарии журналистке и ведущей 24 Канала Софии Трощук о сути текста и диктанта этого года.

Что сказал Дронь о тексте

Дронь говорит: Суспильное обратилось к нему с предложением стать автором текста диктанта этого года. По словам писателя, суть этого диктанта в том, чтобы мы объединялись.

Это моменты, когда язык должен нас объединять. И мне очень хотелось поработать с текстом так, чтобы он показал измерение языка: как он может объединять всех, работая с каждым отдельно. Показать универсальность языка: как мы все будем слышать одни и те же слова, но почему-то каждый отдельно, интимно, лично думать о своем,

– признается Дронь.

И добавил: насколько это сработает, узнаем 27 октября.

Мне хотелось бы, чтобы это был такой личный разговор из одних и тех же слов, но чтобы каждый лично для себя подумал о своем,

– заметил ветеран.

Также он подчеркнул, что 27 октября у него появится неплохой шанс впервые написать диктант без ошибок.

Что известно об Артуре Дроне