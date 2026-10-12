"Язык должен нас объединять": Дронь рассказал о тексте для радиодиктанта 2026 года

В этом году его будут читать два человека – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Артур Дронь при этом рассказал в комментарии журналистке и ведущей 24 Канала Софии Трощук о сути текста и диктанта этого года.
Что сказал Дронь о тексте
Дронь говорит: Суспильное обратилось к нему с предложением стать автором текста диктанта этого года. По словам писателя, суть этого диктанта в том, чтобы мы объединялись.
Это моменты, когда язык должен нас объединять. И мне очень хотелось поработать с текстом так, чтобы он показал измерение языка: как он может объединять всех, работая с каждым отдельно. Показать универсальность языка: как мы все будем слышать одни и те же слова, но почему-то каждый отдельно, интимно, лично думать о своем,
– признается Дронь.
И добавил: насколько это сработает, узнаем 27 октября.
Мне хотелось бы, чтобы это был такой личный разговор из одних и тех же слов, но чтобы каждый лично для себя подумал о своем,
– заметил ветеран.
Также он подчеркнул, что 27 октября у него появится неплохой шанс впервые написать диктант без ошибок.
Что известно об Артуре Дроне
Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы" (2023), книги прозы "Хемингуэй ничего не знает" (2025).
В марте 2022 года вступил в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны, пишет "Суспильне". Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту жизни в условиях войны.
Ранее мы писали, что в Украине объявили имя автора и чтецов текста радиодиктанта Национального единства – 2026.