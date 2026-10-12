"Мова має нас об'єднувати": Дронь розповів про текст для Радіодиктанту 2026

Читатимуть його цьогоріч двоє осіб – учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Артур Дронь при цьому розповів у коментарі журналістці та ведучій 24 Каналу Софії Трощук про суть цьогорічного тексту та диктанту.
Що сказав Дронь про текст
Дронь каже: Суспільне звернулося до нього із пропозицією стати автором тексту цьогорічного диктанту. За словами письменника, суть цього диктанту в тому, щоб ми об'єднувались.
Це хвилини, коли мова має нас об'єднувати. І мені дуже хотілося попрацювати з текстом так, аби він показав вимір мови: як вона може об'єднувати всіх, працюючи з кожним окремо. Показати універсальність мови: як ми будемо всі чути одні і ті самі слова, але про щось при цьому окремо, інтимно, особисто кожен собі думати про своє,
– зізнається Дронь.
І додав: наскільки це спрацює, дізнаємося 27 жовтня.
Мені хотілося б, щоб це було такою особистою розмовою з одних і тих самих слів, але щоб кожен особисто собі подумав про своє,
– зауважив ветеран.
Також акцентував, що 27 жовтня отримає непоганий шанс вперше написати диктант без помилок.
Що відомо про Артура Дроня
Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).
У березні 2022 року приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, пише Суспільне. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.
Раніше ми писали, що в Україні оголосили автора та читців тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026.