"Мова має нас об'єднувати": Дронь розповів про текст для Радіодиктанту 2026

Читатимуть його цьогоріч двоє осіб – учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Артур Дронь при цьому розповів у коментарі журналістці та ведучій 24 Каналу Софії Трощук про суть цьогорічного тексту та диктанту.

Що сказав Дронь про текст

Дронь каже: Суспільне звернулося до нього із пропозицією стати автором тексту цьогорічного диктанту. За словами письменника, суть цього диктанту в тому, щоб ми об'єднувались.

Це хвилини, коли мова має нас об'єднувати. І мені дуже хотілося попрацювати з текстом так, аби він показав вимір мови: як вона може об'єднувати всіх, працюючи з кожним окремо. Показати універсальність мови: як ми будемо всі чути одні і ті самі слова, але про щось при цьому окремо, інтимно, особисто кожен собі думати про своє,

– зізнається Дронь.

І додав: наскільки це спрацює, дізнаємося 27 жовтня.

Мені хотілося б, щоб це було такою особистою розмовою з одних і тих самих слів, але щоб кожен особисто собі подумав про своє,

– зауважив ветеран.

Також акцентував, що 27 жовтня отримає непоганий шанс вперше написати диктант без помилок.

Що відомо про Артура Дроня