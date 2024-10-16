"Важливий спільний ритуал": як Павло Вишебаба готується читати Радіодиктант

Павло Вишебаба, письменник та військовий, поділився, як готується до Радіодиктанту національної єдності, який читатиме 25 жовтня.

Павло Вишебаба розповів про етапи підготовки до Радіодиктанту Українському радіо.

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Як проходить підготовка до Радіодиктанту

Павло Вишебаба поділився власним досвідом написання текстів, начитуванням аудіокниг та казок, та підготовкою до диктанту. Письменник запевнив, що не має сумніву, що добре прочитає диктант.

Мені здається, я досить добре говорю і люди зможуть розчути всі мої слова. Але я ще потренуюсь обов'язково,

– сказав військовий.

Зазначив, що в процесі підготовки працює над вимовою.

Але ваші колеги мені пообіцяли, що вони підкажуть, як саме читати диктант. Бо диктанти я писав дуже багато разів у своєму житті, але не диктував. Тому мені зроблять експрес-курс із порадами, які я буду сумлінно виконувати,

– додав Вишебаба.

У його планах зустріч з актором Олексієм Гнатковським, який читав радіодиктант торік, щоб порадитись "як воно" та "отримати психологічну підтримку".

Згадав, що коли йому запропонували читати радіодиктант, то не було думки відмовитися, але була потрібна згода командування. Сподівається, що його побратими долучаться:

Вони схвально сприйняли цю ідею. І хочуть навіть, щоб хлопці з моєї бригади, які в цей час відпочиватимуть, також писали диктант і взяли участь,

– сподівається військовий.

Що ж до критики, то військовий ставиться спокійно й запевняє, що зовсім не переживає.

Раніше Павло Вишебаба начитував казку "Кепка сили" про військового і його дітей, для проєкту Суспільного "Хоробрі казки". Згадав, що тут важливо було підібрати потрібну інтонацію для дітей.

Згадав і про своє рішення відмови від російської мови. Та вважає, що проєкт Радіодиктанту є дуже важливим для українського суспільства.

Я би закликав всіх спробувати написати і не думати про те, чи ви будете відмінниками, чи зробите 20 помилок. Це насправді другорядне на мій погляд. А от спільний ритуал, і коли в цьому році пані Забужко написала текст, тобто цивільна і військовий будуть читати, це дійсно Диктант національної єдності в наші дні,

– зазначив Вишебаба.

Що відомо про Радіодиктант-2024

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови.

Що таке Всеукраїнський радіодиктант національної єдності Традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові, акція єднання, що проходить у День української писемності та мови. Уперше радіодиктант пройшов 2000 року. До 2022 року включно радіодиктант відбувався 9 листопада (у 2019 році – 8 листопада). Радіодиктант називають наймасовішим флешмобом осені.

Автором цьогорічного тексту є Оксана Забужко, ну а читатиме його Павло Вишебаба. Забужко в одному з інтерв'ю, поділилася, що це був важкий для неї текст, але тема "дуже симпатична".

Як можна долучитися до Радіодиктанту

Радіодиктант транслюється у низці медіа – на телебаченні, радіо та діджиталі.

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.