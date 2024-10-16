Павел Вышебаба рассказал об этапах подготовки к Радиодиктанту Украинскому радио.
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Как проходит подготовка к Радиодиктанту
Павел Вышебаба поделился собственным опытом написания текстов, начитыванием аудиокниг и сказок, и подготовкой к диктанту. Писатель заверил, что не сомневается, что хорошо прочитает диктант.
Мне кажется, я достаточно хорошо говорю и люди смогут расслышать все мои слова. Но я еще потренируюсь обязательно,
– сказал военный.
Отметил, что в процессе подготовки работает над произношением.
Но ваши коллеги мне пообещали, что они подскажут, как читать диктант. Потому что диктанты я писал очень много раз в своей жизни, но не диктовал. Поэтому мне сделают экспресс-курс с советами, которые я буду добросовестно выполнять,
– добавил Вышебаба.
В его планах встреча с актером Алексеем Гнатковским, который читал радиодиктант в прошлом году, чтобы посоветоваться "как оно" и "получить психологическую поддержку".
Вспомнил, что когда ему предложили читать радиодиктант, то не было мысли отказаться, но было нужно согласие командования. Надеется, что его собратья присоединятся:
Они одобрительно восприняли эту идею. И хотят даже, чтобы ребята из моей бригады, которые в это время будут отдыхать, также писали диктант и приняли участие,
– надеется военный.
Что касается критики, то военный относится спокойно и уверяет, что совсем не переживает.
Ранее Павел Вышебаба начитывал сказку "Кепка силы" о военном и его детей, для проекта Суспильного "Храбрые сказки". Вспомнил, что здесь важно было подобрать нужную интонацию для детей.
Вспомнил и о своем решении отказа от русского языка. И считает, что проект Радиодиктанта является очень важным для украинского общества.
Я бы призвал всех попробовать написать и не думать о том, будете ли вы отличниками, или сделаете 20 ошибок. Это на самом деле второстепенное на мой взгляд. А вот совместный ритуал, и когда в этом году госпожа Забужко написала текст, то есть гражданская и военный будут читать, это действительно Диктант национального единства в наши дни,
– отметил Вышебаба.
Что известно о Радиодиктант-2024
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября в 11:00 - ко Дню украинской письменности и языка.
Что такое Всеукраинский радиодиктант национального единстваТрадиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку, акция единения, проходящая в День украинской письменности и языка. Впервые радиодиктант прошел в 2000 году. До 2022 года включительно радиодиктант проходил 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Радиодиктант называют самым массовым флешмобом осени.
Автором нынешнего текста является Оксана Забужко, ну а читать его будет Павел Вышебаба. Забужко в одном из интервью, поделилась, что это был тяжелый для нее текст, но тема "очень симпатичная".
Как можно присоединиться к Радиодиктанту
Радиодиктант транслируется в ряде медиа – на телевидении, радио и диджитале.
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- вживую в эфире телеканала Суспильне Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- на Facebook-страницах Общественного.
Традиционно самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий.