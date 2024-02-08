Це буде проривом, – Федоров прокоментував запуск освітньої Мрії та реформу ЗВО

У квітні 2024 року в Україні запустять освітній застосунок Мрія. Проєкт охопить спочатку 40 шкіл.

А вже до кінця 2024 року приєднають до проєкту 1 тисячу, у 2025-му – 10 тисяч шкіл. Про це детально розповів віцепрем'єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Федоров прокоментував запуск освітньої Мрії

Федоров каже: запуск освітнього застосунку Мрія буде проривом.

До цього рано чи пізно прийде будь-яка країна й скаже: "Блін, нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні люди вже 15 років створюють стартапи й капіталізують їх",

– каже віцепрем'єр.

Що розповів посадовець про зміни у вищій освіті

Застосунок Мрія міститиме бібліотеку контенту, який потрібен конкретній дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху та талантах.

Також він розповів про два ключові компоненти трансформації системи фінансування вищої освіти та перетворення вишів на небюджетні установи. Ці зміни передбачать і в законодавстві.

Федоров каже: принцип "хто набрав більше студентів на бюджетні місця, отримує більше фінансування" змінять.

Відтепер важливі конкретні результати навчального закладу та його менеджменту, а не зв'язки з Міносвіти,

– уточнив очільник Мінцифри.

Він також додав: необхідно, аби виші самостійно наповнювали спеціальні фонди, швидко інвестували ці гроші в зарплати та розвивали власну інфраструктуру тощо.

Також потрібна інша процедура обрання ректорів. Наприклад, в УКУ є наглядова рада, яка визначає ректора,

– зауважив посадовець.

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