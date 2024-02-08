Це буде проривом, – Федоров прокоментував запуск освітньої Мрії та реформу ЗВО
Джерело:Forbes
У квітні 2024 року в Україні запустять освітній застосунок Мрія. Проєкт охопить спочатку 40 шкіл.
А вже до кінця 2024 року приєднають до проєкту 1 тисячу, у 2025-му – 10 тисяч шкіл. Про це детально розповів віцепрем'єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров.
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Федоров прокоментував запуск освітньої Мрії
Федоров каже: запуск освітнього застосунку Мрія буде проривом.
До цього рано чи пізно прийде будь-яка країна й скаже: "Блін, нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні люди вже 15 років створюють стартапи й капіталізують їх",
– каже віцепрем'єр.
Що розповів посадовець про зміни у вищій освіті
Також він розповів про два ключові компоненти трансформації системи фінансування вищої освіти та перетворення вишів на небюджетні установи. Ці зміни передбачать і в законодавстві.
Федоров каже: принцип "хто набрав більше студентів на бюджетні місця, отримує більше фінансування" змінять.
Відтепер важливі конкретні результати навчального закладу та його менеджменту, а не зв'язки з Міносвіти,
– уточнив очільник Мінцифри.
Він також додав: необхідно, аби виші самостійно наповнювали спеціальні фонди, швидко інвестували ці гроші в зарплати та розвивали власну інфраструктуру тощо.
Також потрібна інша процедура обрання ректорів. Наприклад, в УКУ є наглядова рада, яка визначає ректора,
– зауважив посадовець.
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- Раніше ми вже інформували, як за допомогою освітнього застосунку Мрія трансформують українську освіту. Також розповідали про особливості цього проєкту. Деталі можна прочитати тут.
- Також ми детально розповідали про те, як в Україні реформують сферу вищої освіти. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий прокоментував усі важливі нюанси і зміни, які треба знати. Про це читайте за посиланням.