В Україні планують створити центри підтримки батьків дошкільнят. Це передбачає реформа дошкільної освіти.

Про це розповів ініціатор законопроєкту про реформу дошкільної освіти нардеп Володимир Воронов. І уточнив: щонайменше один такий центр повинен з'явитися у кожній територіальній громаді.

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В Україні створять центри підтримки батьків дошкільнят

У таких центрах батьки дошкільнят зможуть отримати педагогічну та психологічну допомогу.

Також у центрах надаватимуть консультацію. Батьки зможуть навіть пройти спеціалізовані курси та семінари та обмінятися досвідом з іншими батьками.

Розробник ідеї сподівається, що такі центри стануть особливо корисними для батьків, діти яких не відвідують дитсадки.

Також такі центри підтримки зможуть надавати кураторські послуги у діяльності сімейних садків.

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти