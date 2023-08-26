У МОН заявили про відновлення реформи НУШ і розповіли, чи є гроші

В Україні відновлять реформу "Нової української школи". На цим уже працює команда Міносвіти України.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків під час серпневої конференції повідомив також, чи є на це кошти. Він при цьому зауважив, що перший потік НУШ уже переходить у 6 клас.

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В Україні відновлюють реформу НУШ

Сташків зауважив: хоча минулого року реформа "зупинилася", учні продовжували вчитися за новим Стандартом і програмами. Натомість зараз МОН погоджує з урядом рішення про виділення коштів на НУШ, а саме на впровадження її в базовій школі. Їх планують залучити завдяки залишку освітньої субвенції в держбюджеті.

Ці кошти планують використати на:

закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів;

придбання засобів навчання і навчально-методичної літератури, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для пілотних класів.

Посадовець також зазначив, що окремо передбачать і кошти на підвищення кваліфікації вчителів. Спочатку навчать тренерів, а ті вже готуватимуть учителів.

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Заступник міністра також повідомив, що пілотування Стандарту базової освіти продовжиться. З 1 вересня сьомі пілотні класи у 145 школах почнуть навчання. У пілоті вдалося зберегти більшість шкіл, навіть з Донеччини й Луганщини. Для таких класів уже погодили модельні навчальні програми з усіх предметів.

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