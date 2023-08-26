У МОН заявили про відновлення реформи НУШ і розповіли, чи є гроші
Джерело:НУШ
В Україні відновлять реформу "Нової української школи". На цим уже працює команда Міносвіти України.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків під час серпневої конференції повідомив також, чи є на це кошти. Він при цьому зауважив, що перший потік НУШ уже переходить у 6 клас.
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В Україні відновлюють реформу НУШ
Сташків зауважив: хоча минулого року реформа "зупинилася", учні продовжували вчитися за новим Стандартом і програмами. Натомість зараз МОН погоджує з урядом рішення про виділення коштів на НУШ, а саме на впровадження її в базовій школі. Їх планують залучити завдяки залишку освітньої субвенції в держбюджеті.
Ці кошти планують використати на:
- закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів;
- придбання засобів навчання і навчально-методичної літератури, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для пілотних класів.
Заступник міністра також повідомив, що пілотування Стандарту базової освіти продовжиться. З 1 вересня сьомі пілотні класи у 145 школах почнуть навчання. У пілоті вдалося зберегти більшість шкіл, навіть з Донеччини й Луганщини. Для таких класів уже погодили модельні навчальні програми з усіх предметів.
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.
- Міністерство освіти і науки продовжить реформувати середню освіту.