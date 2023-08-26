Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время августовской конференции сообщил также, есть ли на это средства. Он заметил, что первый поток НУШ уже переходит в 6 класс.
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В Украине возобновляют реформу НУШ
Сташков заметил: хотя в прошлом году реформа "остановилась", ученики продолжали учиться по новому Стандарту и программам. Сейчас МОН согласовывает с правительством решение о выделении средств на НУШ, а именно на внедрение ее в базовой школе. Их планируют привлечь благодаря остатку образовательной субвенции в госбюджете.
Эти средства планируют использовать на:
- закупку средств обучения для 5 – 6 классов;
- приобретение средств обучения и учебно-методической литературы, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для пилотных классов.
Замминистра также сообщил, что пилотирование Стандарта базового образования продолжится. С 1 сентября седьмые пилотные классы в 145 школах начнут обучение. В пилоте удалось сохранить большинство школ, даже из Донбасса и Луганщины. Для таких классов уже согласовали модельные обучающие программы по всем предметам.
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.
- Министерство образования и науки будет продолжать реформировать среднее образование.