Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время августовской конференции сообщил также, есть ли на это средства. Он заметил, что первый поток НУШ уже переходит в 6 класс.

Смотрите также МОН хочет снова взяться за НУШ – Лисовой заявил о работе над реформой

В Украине возобновляют реформу НУШ

Сташков заметил: хотя в прошлом году реформа "остановилась", ученики продолжали учиться по новому Стандарту и программам. Сейчас МОН согласовывает с правительством решение о выделении средств на НУШ, а именно на внедрение ее в базовой школе. Их планируют привлечь благодаря остатку образовательной субвенции в госбюджете.

Эти средства планируют использовать на:

  • закупку средств обучения для 5 – 6 классов;
  • приобретение средств обучения и учебно-методической литературы, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для пилотных классов.
Чиновник также отметил, что отдельно предусмотрят и средства на повышение квалификации учителей. Сначала научат тренеров, а те уже будут готовить учителей.

Замминистра также сообщил, что пилотирование Стандарта базового образования продолжится. С 1 сентября седьмые пилотные классы в 145 школах начнут обучение. В пилоте удалось сохранить большинство школ, даже из Донбасса и Луганщины. Для таких классов уже согласовали модельные обучающие программы по всем предметам.

Важно 1,5 миллиарда на НУШ, реформа дошколя, осовременивание школ: как изменится система образования Украины

Что известно о НУШ в Украине

  • Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
  • Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
  • Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
  • В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
  • Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
  • Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.
  • Министерство образования и науки будет продолжать реформировать среднее образование.