Федоров розповів, яких спеціалістів в Україні побільшає після втілення реформи освіти

26 жовтня 2023, 09:51
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

Реформа освіти допоможе збільшити кількість кваліфікованих ІТ-фахівців в Україні. Студентам ІТ-спеціальностей при цьому буде легше поєднувати роботу з навчанням.

Це дозволить їм набувати реального досвіду, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

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Реформа освіти допоможе збільшити кількість кваліфікованих айтівців

Студенти також зможуть самостійно вибирати до 50% курсів, формуючи свою освітню траєкторію, та розставляти пріоритети, уточнив очільник Мінцифри. 

Трирічний бакалаврат та гнучкість у виборі навчальних програм – одні з головних пунктів, про які просила ІТ-спільнота під час нашої спільної роботи над дорожньою картою реформування ІТ-освіти. Адже Україні потрібно якнайбільше крутих айтівців,
– заявив Федоров.

І додав, що оптимізація навчального процесу зробить ІТ-освіту ефективнішою і якіснішою.

Сучасна система освіти – фундамент конкурентоспроможної економіки. Освічені люди з прокачаними скілами будуватимуть бізнеси, запускатимуть стартапи та створюватимуть додану вартість. Освіта – безпрограшна інвестиція в майбутнє,
– акцентував віцепрем’єр.

Нагадаємо: сферу вищої освіти в Україні очікують фундаментальні зміни. Уряд уже ухвалив відповідний законопроєкт. Деталі читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин