Это позволит им приобретать реальный опыт, заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Реформа образования поможет увеличить количество квалифицированных айтишников

Студенты также смогут самостоятельно выбирать до 50% курсов, формируя свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты, уточнил глава Минцифры.

Трехлетний бакалавриат и гибкость в выборе учебных программ – одни из главных пунктов, о которых просило ИТ-сообщество во время нашей совместной работы над дорожной картой реформирования ИТ-образования. Ведь Украине нужно как можно больше крутых айтишников,

– заявил Федоров.

И добавил, что оптимизация учебного процесса сделает ИТ-образование более эффективным и качественным.

Современная система образования – фундамент конкурентоспособной экономики. Образованные люди с прокачанными скилами будут строить бизнесы, запускать стартапы и создавать добавленную стоимость. Образование – беспроигрышная инвестиция в будущее,

– акцентировал вице-премьер.

Напомним: сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.