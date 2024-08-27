Федоров заявив про трансформацію системи освіти

В Україні треба трансформувати систему освіти. Зокрема, щоб уміти швидко реагувати на нові виклики.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на Серпневій конференції у Києві. І додав, що зараз триває робота щодо втілення якісних змін у кожній ланці.

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Які освітні реформи втілюють у життя

Посадовець також уточнив, які реформи у сфері освіти вже втілюють у життя.

Реанімували реформу НУШ, упроваджуємо технології та прибираємо зайву бюрократію, модернізуємо заклади вищої освіти, запроваджуємо гранти на навчання, змінюємо підхід до роботи наглядових рад тощо. Окремий фокус на впровадженні Мрії – застосунку, який стане геймченджером для всієї освіти,

– уточнив Федоров.

І додав, що така робота дозволить досягнути основної мети – побудувати систему, здатну формувати професійних і щасливих людей для нової інноваційної економіки.