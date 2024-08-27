Федоров заявив про трансформацію системи освіти
Джерело:Osvita.ua
В Україні треба трансформувати систему освіти. Зокрема, щоб уміти швидко реагувати на нові виклики.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на Серпневій конференції у Києві. І додав, що зараз триває робота щодо втілення якісних змін у кожній ланці.
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Які освітні реформи втілюють у життя
Посадовець також уточнив, які реформи у сфері освіти вже втілюють у життя.
Реанімували реформу НУШ, упроваджуємо технології та прибираємо зайву бюрократію, модернізуємо заклади вищої освіти, запроваджуємо гранти на навчання, змінюємо підхід до роботи наглядових рад тощо. Окремий фокус на впровадженні Мрії – застосунку, який стане геймченджером для всієї освіти,
– уточнив Федоров.
І додав, що така робота дозволить досягнути основної мети – побудувати систему, здатну формувати професійних і щасливих людей для нової інноваційної економіки.
- Раніше ми інформували про те, що заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній заявив, що у нашій державі має стати менше на 35 – 40% профтехів та коледжів, ніж зараз. А також потрібно у 4 рази менше шкіл з огляду на кількість учнів старших класів. Деталі читайте за посиланням.