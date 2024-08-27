Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на Августовской конференции в Киеве. И добавил, что сейчас идет работа по воплощению качественных изменений в каждом звене.
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Какие образовательные реформы воплощают в жизнь
Чиновник также уточнил, какие реформы в сфере образования уже воплощают в жизнь.
Реанимировали реформу НУШ, внедряем технологии и убираем лишнюю бюрократию, модернизируем высшие учебные заведения, вводим гранты на обучение, меняем подход к работе наблюдательных советов и тому подобное. Отдельный фокус на внедрении Мрии – приложения, которое станет геймченджером для всего образования,
– уточнил Федоров.
И добавил, что такая работа позволит достичь основной цели – построить систему, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики.
- Ранее мы информировали о том, что заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний заявил, что в нашем государстве должно стать меньше на 35 – 40% профтехов и колледжей, чем сейчас. А также нужно в 4 раза меньше школ, учитывая количество учеников старших классов. Детали читайте по ссылке.