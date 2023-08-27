Міносвіти презентує Стандарт старшої профільної школи

Восени 2023 року Міносвіти України презентує Стандарт старшої профільної школи. Пілотування проєкту триватиме два роки.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків під час конференції розповів, що зараз МОН працює над моделями фінансування. Концепцію та Стандарт старшої профільної школи презентують у жовтні 2023 року.

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МОН презентує Стандарт старшої профільної школи

Заступник Лісового заявив, що пілотний проєкт старшої профільної школи буде складнішим, ніж базової.

Тому ми почнемо апробацію не в 2026 році, за рік до початку функціонування старшої профільної школи, а вже у 2025 році. Хочемо, щоби в нас було два роки для пілотування нової моделі роботи старшої школи, нових програм, вільного вибору освітньої траєкторії учня,

– зауважив Сташків.

Пілотування реформи старшої профільної школи відбуватиметься вже в новостворених академічних ліцеях.

Також МОН працює над моделями фінансування профільних ліцеїв і пропозиціями, на якому територіальному рівні вони мають бути створені. Про напрацювання та зміни поінформують восени.

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