Освітній омбудсмен розповів, як в Україні реорганізовуватимуть школи

В Україні триває реформування сфери освіти. Однією зі складових реформи є перехід на 12-річну систему освіти.

На сьогодні 11-річна освіта залишилася лише у трьох пострадянських країнах: Азербайджані, Росії, Білорусі, нагадує освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Як реорганізовуватимуть школи в Україні

Так, реформа освіти передбачає створення ліцеїв для надання якісної профільної середньої освіти.

З одного боку це зменшить освітню нерівність між учнями з сільської місцевості, невеликих населених пунктів та учнями з великих міст. З іншого – впровадження профільної освіти зменшить навантаження на учнів та надасть можливість вивчати предмети, необхідні їм для майбутнього фаху,

– каже Горбачов.

Водночас триває реорганізація освітньої мережі, уточнив омбудсмен. Вона має допомогти учням малокомплектних шкіл здобувати освіту в найближчому опорному закладі освіти, де є кваліфіковані вчителі, необхідна база та довіз учнів із навколишніх населених пунктів.

Так, влада на місцях має до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв.

А засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року мають забезпечити створення та оснащення ліцеїв необхідною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет. Також відібрати на конкурсних засадах педагогів, провести конкурс відповідно до вимог законодавства на посаду керівника закладу освіти тощо.

Також Горбачов уточнив, що режим воєнного стану не створює обмежень щодо реорганізації навчальних закладів.

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