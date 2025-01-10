МОН планує реорганізувати мережу коледжів та профтехів в Україні

Міністерство освіти і науки України має намір реорганізувати чинну мережу закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Задля цього розробили проєкт рекомендацій щодо формування мережі профтехів і коледжів на 2026 – 2028 роки.

Внаслідок реформування повинні сформувати "ядра" освітніх закладів – сильні установи, які відповідатимуть чітким критеріям і стануть основою нової мережі освіти. До них планують приєднувати інші заклади, зазначає 24 Канал з посиланням на МОН.

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В Україні зменшать кількість коледжів і профтехів

В обласних центрах такими "ядрами" зможуть стати заклади, в яких навчається не менше ніж 800 студентів. А сам заклад освіти повинен мати показники працевлаштування випускників через три роки після завершення навчання не менше ніж 60 %, виконання держзамовлення – не менше ніж 75%, спецфонд – не менше ніж 20% бюджету закладу.

Для районних центрів ці показники мають бути не менше ніж 500 студентів, виконання держзамовлення – 75 % і більше; частка спеціального фонду – не менше ніж 15 %; працевлаштування випускників через три роки після завершення навчання – не менше ніж 60 %.

Очікують, що менш потужні профтехи і коледжі можуть бути приєднані до ядра або об'єднані між собою. Це допоможе зібрати потрібну кількість учнів / студентів у таких об'єднаних закладах: 600 осіб – у містах обласного значення; 400 осіб – у районах.

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Пропозиції щодо оновлення мережі мають надавати робочі групи, які сформують на рівні обласних центрів (Києва) з передмістями та районів, уточнює Osvita.ua.

Робочі групи повинні проаналізувати статистичні та аналітичні щодо кожного закладу освіти та надати пропозиції з реорганізації до 30 червня 2025 року. Після цього засновники закладів повинні затвердити план реорганізації на 2026 – 2028 роки до 31 грудня 2025 року.