Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". За його словами, МОН має намір залишити в Україні приблизно 100 вишів, які підпорядковані відомству.

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Скільки закладів вищої освіти буде в Україні

До початку модернізації системи вищої освіти ЗВО у нашій країні було близько 130. Зараз функціонує 121 заклад вищої освіти. Що важливо, мовиться про виші, підпорядковані МОН, а не про військові академії, університети, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров'я і Міністерству культури та стратегічних комунікацій.

Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати,

– заявив посадовець.

І додав, що середня кількість студентів в університетах Європі складає близько 10 тисяч. В Україні – 5,7 тисячі.

Все ж, за словами заступника Лісового, у нашій країні ніколи не буде 20 – 30 вишів через певний важливий феномен – містоутворювальні університети: тобто такі виші як в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві, Дрогобичі.

Це маленькі університети, які ніколи не будуть якимись великими світилами й ніколи не будуть у світових рейтингах, але вони надзвичайно важливі для цих громад. І, як показала Острозька академія, вони можуть бути дуже якісними центрами, що дадуть фору університетам, які розташовані у великому обласному центрі,

– уточнив Винницький.

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Як триває процес укрупнення мережі вишів

Посадовець розповів, що є об'єднання ЗВО у Львові, передбачають в Одесі. Чимало роботи зробили у цьому напрямі у Дніпрі та трохи – у Києві.

Харків – болісна тема, тому що модернізувати мережу, коли студенти й викладачі постійно під обстрілами, очевидно, не на часі,

– уточнив він.

Винницький при цьому зауважив, що головна мета укрупнення мережі ЗВО – не економія коштів. Важливо у цьому разі створити спроможні спільноти, які мають вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру.