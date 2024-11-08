Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова Михайла Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". При цьому він розповів, як можна підвищити оплату праці викладачам.

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У МОН вважають, що вища освіта має стати дорожчою

Посадовець зазначив: система грантів, які видаватимуть студентам на здобуття вищої освіти, призведе до того, що освіта стане дорожчою.

Якісна освіта має бути дорогою. Я не уявляю собі, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 000 гривень. А в нас є заклади вищої освіти, які таке пропонують. Переважно вони приватні, але все-таки 25 000 гривень: приходь і плати. Це просто купівля диплома,

– заявив Винницький.

Він також розповів, зважаючи на статистичні дані, скільки коштує навчання у вишах у Європі.

Навіть у найбідніших країнах Європи (це Румунія і Болгарія) менше ніж за 3000 євро не буває підготовки. 3000 євро – це найменше. А коли ми говоримо про Німеччину, то це 6000 – 8000 євро на рік для того, щоб підготувати одного студента. Сьогодні в нас середня ціна – 1000 євро,

– додав заступник Лісового.

Де-факто, за його словами, виходить 46 000 – 47 000 гривень. А це означає, що в Україні викладачі мало заробляють, а освіта – низької якості, бо, очевидно, викладачі не особливо зацікавлені. Тому треба підіймати середню вартість підготовки одного фахівця.

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Він також заявив, що держава не має більше грошей, щоб туди вкладати. Тому треба створювати систему співфінансування. Частково кошти йтимуть з держказни, частково – з приватного сектору. І в цей спосіб освіта стане дорожчою і якіснішою.

При цьому посадовець додав, що це довготривалий процес, але треба підіймати середню вартість підготовки одного студента.