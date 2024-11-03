Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова міністра освіти та науки України Оксена Лісового в інтерв'ю ТСН Тиждень. Посадовець вважає, що так майбутні вчителі матимуть змогу здобути класичну освіту.

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Як педагогічну освіту вкраплюють у класичні виші

Натомість вже на останніх курсах студенти зможуть обирати більш вузький напрямок своєї спеціальності.

Ми вже почали цей експеримент з Каразіна, другий університет – на Заході України – наступний у нас в черзі. Думаю, що буде успішно. Як ми бачимо траєкторію підготовки вчителя, класичний університет має всі галузі знань. Відповідно: хімія, фізика, біологія, філологія, історія,

– уточнив міністр.

І додав, що у такому разі студенти четвертого курсу вже матимуть практику у школах з обраним предметом. Лісовий при цьому переконаний, що так вдасться відбирати у цю професію вмотивованих людей, а вибір майбутніх педагогів буде усвідомленіший.

Заходимо в педагогічну практику на старших курсах бакалаврату і після того обираємо магістратуру, де нам дають спеціальні знання. Поекспериментуємо з цим,

– заявив Лісовий.

Так, в університеті Каразіна вже почали створювати педагогічну магістратуру – Академію вчительства. Вступники обиратимуть професію вчителя не у 18 років та зможуть залишатися у ній свідомо.