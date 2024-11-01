Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, як уже запрацювала система державних грантів, пише 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю "ТСН Тиждень". Також він назвав ключові спеціальності, які сьогодні потрібні державі

Дивіться також У яких вишах України можна отримати грант на навчання: перелік

Критично важливі фахівці для України

Пан Оксен Лісовий назвав 7 спеціальностей, яких критично потребує держава. Серед них вчителі, лікарі, реабілітологи, психологи, інженерія, природничі науки, аграрний сектор та інформаційні технології.

Вчителі, лікарі, окремо реабілітологи, психологи, інженерія, саме різноманітна інженерія, природничі науки. Дуже важливо, тому що у нас недобори колосальні в цьому напрямку держзамовлення. Аграрний сектор, ІТ-сектор, це ключові я назвав,

– зазначив міністр Лісовий.

Ще є суспільно важливі професії, і держава дає свободи для вибору цих спеціальностей, але визначає, яка кількість їх потрібна. Спеціальності яких гостро не вистачає визначає Міністерство економіки та галузеві Міністерства. Тому держава трансформувала свою підтримку людям, які бажають здобути таку спеціальність, у вигляді грантів.

Міністр відмітив, що уже стартувала пілотизація грантів на освіту. Цього року, у рамках експерименту, виділено 16 тисяч грантів. Згодом їх буде значно більше.

Вже 11 тисяч вступників підтвердили сертифікати на навчання, і вважає, що до кінця терміну буде вибрана уся сума грантів. Чиновник також наголосив, що абітурієнтів є можливість до 5 листопада подати заяву на отримання допомоги від держави.

Важливо! Про алгоритм отримання гранту на освіту можна прочитати тут.

Чиновник вважає успішною реформу з грантами, яку ввели цього року. Сподівається, що на наступний рік вона буде підтримана в законі, де її впровадять уже масштабно. Крім того, грантова реформа дала можливість визначити рейтинг вишів, куди вступили цього року абітурієнти.