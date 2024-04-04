Молоді медики отримають гарантоване перше робоче місце

Держава забезпечить випускників медичних університетів першим робочим місцем. На випускників 2024 року вимогу про відпрацювання після проходження інтернатури не поширюватимуть.

На цьому наголошують в Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, коментуючи дискусії зі студентами та колективами медуніверситетів щодо проєкту змін до Положення про інтернатуру.

Дивіться також Середня освіта тепер не буде обов'язковою частиною професійної

Що зміниться для випускників медичних вишів

Вищезгаданий документ передбачає, що найширший вибір спеціальності та першого робочого місця матимуть ті, хто найкраще навчався впродовж шести років, успішніше склав іспит КРОК-2 і має найвищий рейтинг.

Водночас самостійно обрати спеціальність, місце проходження інтернатури та перше місце роботи зможе кожен випускник, незалежно від форми навчання.

Цьогоріч під час розподілу також врахують реальну потребу держави щодо лікарів певних спеціальностей.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Якщо ж студент-бюджетник не готовий обрати з-поміж варіантів, які доступні йому залежно від рейтингу, він може взяти участь у розподілі наступного року.

Коментарі та зауваження до проєкту змін до Положення про інтернатуру приймають до 11 квітня.