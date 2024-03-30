"Дитсадки схожі на камери схову": як в Україні реформують дошкільну освіту

В Україні планують втілити у життя реформу дошкільної освіти. Докорінних змін у цій сфері не відбувалось протягом 30 років.

Членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина наголосила в інтерв'ю ЗМІ, що на сьогодні дитячі садки схожі на камери схову. Вихователі натомість – переважно пенсійного віку з мінімальними зарплатами, а молоді практично немає.

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Як трансформують дошкільну освіту в Україні

Зміни мають намір втілили завдяки новому законопроєкту. Гришина каже, що українські діти повинні здобувати якісну освіту у дитсадку. Нардепка переконана, що саме через брак уваги до цього напряму виникла така ситуація.

Останніми роками настільки мало уваги приділялося дошкільній освіті, інфраструктурі, соціальному забезпеченню вихователів, чим взагалі наповнюється день наших дошкільнят, що садки дійсно перетворилися на камеру схову,

– каже нардепка.

Вона зазначила, що підготовлений законопроєкт передбачатиме розвиток сучасної, якісної системи освіти, завдяки якій діти будуть розвиватися і навчатися. Крім того, планують створити центри підтримки батьків, аби вони отримували більше інформації про розвиток дітей.

Також змінюватимуть інфраструктуру і при побудові багатоповерхівок враховуватимуть потреби створення дитячих садків.

У нас з'являться центри підтримки батьків, тому що їм потрібна інформація про те, як розвивати дитину з народження. В законі про дошкільну освіту буде враховуватися необхідність побудови дитячого садочка біля багатоповерхівок,

– уточнила вона.

Вона також додала, що в дитячих садках обов'язково зʼявиться інклюзія, як і в школах.

У нас майже немає інклюзивних дитячих садочків, а, на жаль, кількість інклюзивних діток збільшується з кожним роком по всьому світу. Тому дошкільна освіта в Україні теж буде інклюзивною, як і шкільна,

– розповіла Гришина.

Нагадаємо, що підкомітет з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Освітнього комітету ВРУ закінчив роботу над підготовкою до другого читання законопроєкту, який запроваджує реформу дошкільної освіти.