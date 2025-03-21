Замість 18 типів профтехів буде 2: погодили законопроєкт "Про професійну освіту"
- Уряд України схвалив законопроєкт "Про професійну освіту".
- Планують замінити 18 типів закладів професійної освіти на два: професійний коледж та навчальний центр.
- Запроваджують модульну структуру освітніх програм для короткострокового здобуття професійної кваліфікації та можливість самостійного управління коштами закладами освіти.
Уряд України схвалив законопроєкт "Про професійну освіту". Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення прем'єра Дениса Шмигаля у телеграмі. Змінять також статус тих, хто здобуватиме професійну освіту.
Дивіться також Два роки на посаді: як виконує свої освітні обіцянки міністр Оксен Лісовий
Як змінять професійну освіту в Україні
Очільник уряду уточнив, що в Україні вже обладнали близько 100 майстерень профтехів.
Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачили понад 500 мільйонів гривень,
– зауважив Шмигаль.
І додав, що в Україні зараз створюють нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам і забезпечує необхідні та сучасні знання.
Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів,
– повідомив очільник Кабміну.
Також, за словами урядовця, збільшують фінансову автономію та посилюють взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.
Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці,
– уточнив прем'єр.
Модульна структура освітніх програм, за його словами, дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.
Уряд сподівається, що парламент підтримає цей проєкт закону.
- Раніше ми інформували, що усі вступники до коледжів тепер складатимуть іспити.