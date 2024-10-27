Реформа старшої школи: учні обов'язково вивчатимуть 7 предметів
Джерело:Міністерство освіти і науки України
У 2027 році в Україні реформують старшу школу. Учні навчатимуться 12 років і зможуть обирати навчальні профілі.
При цьому старшокласники вивчатимуть 7 обов'язкових дисциплін. Деталі розповіли в Міністерстві освіти і науки України.
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Які предмети вивчатимуть старшокласники
Так, учні у старших класах після втілення реформи старшої профільної школи вивчатимуть обов'язково такі предмети:
- українську мову;
- українську літературу;
- історію України;
- англійську мову;
- математику;
- фізичну культуру;
- захист України.
Інші предмети учні вивчатимуть залежно від вибраного профілю навчання.
Учні зможуть об'єднатися у групи для вивчення різних предметів. Що більше школярів навчатиметься на паралелі, то ширший вибір предметів їм зможуть запропонувати.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Обрати профіль учням допомагатимуть кар'єрні радники. Таку посаду запровадять у школах. Ці фахівці пройдуть спеціальну підготовку.
Цікаво! Учні зможуть змінити обраний профіль, якщо передумають. Це можна буде зробити у 10 класі.
У 10 класі учні вивчатимуть найменше профільних предметів і найбільше обовʼязкових. В 11 – 12 класах кількість вибіркових предметів зросте.
- Раніше ми детально розповідали про те, як зміниться старша школа в Україні після реформи. Про це читайте за посиланням.