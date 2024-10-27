Реформа старшої школи: учні обов'язково вивчатимуть 7 предметів

У 2027 році в Україні реформують старшу школу. Учні навчатимуться 12 років і зможуть обирати навчальні профілі.

При цьому старшокласники вивчатимуть 7 обов'язкових дисциплін. Деталі розповіли в Міністерстві освіти і науки України.

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Які предмети вивчатимуть старшокласники

Так, учні у старших класах після втілення реформи старшої профільної школи вивчатимуть обов'язково такі предмети:

українську мову;

українську літературу;

історію України;

англійську мову;

математику;

фізичну культуру;

захист України.

Інші предмети учні вивчатимуть залежно від вибраного профілю навчання.

Учні зможуть об'єднатися у групи для вивчення різних предметів. Що більше школярів навчатиметься на паралелі, то ширший вибір предметів їм зможуть запропонувати.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Обрати профіль учням допомагатимуть кар'єрні радники. Таку посаду запровадять у школах. Ці фахівці пройдуть спеціальну підготовку.

Цікаво! Учні зможуть змінити обраний профіль, якщо передумають. Це можна буде зробити у 10 класі.

У 10 класі учні вивчатимуть найменше профільних предметів і найбільше обовʼязкових. В 11 – 12 класах кількість вибіркових предметів зросте.